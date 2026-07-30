Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6165 zwischen Stahringen und Wahlwies (29.07.2026)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 6165 zwischen Stahringen und Wahlwies ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Kurz nach 17 Uhr waren ein 26-jähriger Skoda-Fahrer und eine 21-jährige Renault-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Weil mutmaßlich beide zu weit mittig fuhren, kam es zur Kollision der beiden Autos, die dabei erheblichen Schaden davontrugen und nicht mehr fahrbereit waren. Sowohl der 26-Jährige als auch die 21-Jährige zogen sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu. Rettungswägen brachten sie ins Krankenhaus. Den am Skoda entstandenen Blechschaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den am Renault auf etwa 15.000 Euro.

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