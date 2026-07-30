Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung unter der Schänzlebrücke - Jugendliche geraten aneinander (30.07.2026)

Konstanz (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter der Schänzlebrücke im Bereich des Winterersteigs sind am Donnerstagabend zwei jugendliche Personengruppen aneinandergeraten. Gegen 00.30 Uhr kam es aus nichtigem Anlas zum Streit in dessen Verlauf vier bislang unbekannte junge Männer zwei 17-Jährige mit Kopfnüssen und Faustschlägen angriffen. Dabei zogen sich beide mutmaßlich leichte Verletzungen zu.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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