Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, K6120, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt gegen Autotür (29.07.2026)

Mühlhausen-Ehingen, K6120 (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Kreisstraße 6120 zwischen Schlatt und Mühlhausen-Ehingen gegen eine Autotür geprallt. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer hielt kurz vor dem Kreisverkehr aufgrund eines technischen Defekts an seinem Wagen an. Anschließend öffnete er die Fahrertür ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein von hinten kommender 55-jähriger Pedelecfahrer konnte der Tür nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. In der Folge stürzte er auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 55-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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