Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Kirchstraße/Schulstraße - 14-jähriger E-Scooterfahrer verletzt (29.07.2026)

Steißlingen (ots)

Am Mittwochmittag ist ein E-Scooterfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung der Kirchstraße auf die Schulstraße verletzt worden. Ein 14-Jähriger fuhr in Begleitung seiner gleichaltrigen Schwester auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Schulstraße in Richtung Lange Straße. An der Einmündung querte er die Kirchstraße ohne auf den Verkehr zu achten und kollidiert infolge dessen mit einem Audi einer 46-Jährigen. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Seine Schwester blieb unverletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass das Befahren des Gehwegs mit einem E-Scooter verboten ist, genauso wie das Fahren zu zweit auf einem Roller!

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