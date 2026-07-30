Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unbekannter verliert Leitern auf der Autobahn - Polizei bittet um Hinweise (29.07.2026)

Engen, A81 (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend mehrere Leitern auf der Autobahn 81 bei Engen verloren. Gegen 20 Uhr kollidierten zwei Skoda mit den jeweils auf der rechten und linken Spur in Richtung Stuttgart liegenden Leitern, wobei Sachschaden an den Autos entstand.

Sachdienliche Hinweise auf den "Verlierer" nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0 entgegen.

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