Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Telekom-Shop - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Zwischen Montag, dem 20.07.2026, 23:59 Uhr, und Dienstag, dem 21.07.2026, 05:52 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Telekom-Partner-Shop an der Kirchstraße in Haselünne.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren beschädigten sie eine Vitrine. Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell