Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Mann belästigt Kinder am Schabelweg (26.07.2026)

Bad Dürrheim (ots)

An der Brücke zur Bundesstraße 27 hat am Sonntag, gegen 15:45 Uhr, ein Mann auf der Straße "Schabelweg" zwei Kinder belästigt. Der etwa 35-Jährige entblößte sich vor zwei Mädchen und befriedigte sich selbst. Die Kinder rannten in der Folge davon. Sie beschrieben den Mann als etwa 190 Zentimeter groß, schlank, dunklerer Teint, an den Seiten kurz rasierte schwarze Haare und ein auffallend spitzes Gesicht. Ober- und Unterbekleidung waren schwarz. Er führte zum Tatzeitpunkt ein Stadtrad mit sich. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise zur Tat geben können, werden beten, sich unter der Nummer 07721 / 6010, bei der Kriminalpolizei in Villingen zu melden.

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