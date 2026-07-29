Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 39-Jährigen mit Messer an - Polizei sucht Zeugen (28.07.2026)

Singen (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Straße "Pfaffenhäule" zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 21.30 Uhr hielt sich ein 39-Jähriger auf Höhe der Hausnummer 12 vor dem Gebäude auf. Plötzlich näherte sich ihm eine unbekannte Person aus Richtung der Stockholzstraße kommend und griff ihn in der Folge unvermittelt mit einem Messer an. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Laubwaldstraße.

Durch den Angriff erlitt der 39-Jährige Schnittverletzungen am Arm.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40-45 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare. Zudem war er dunkel gekleidet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell