POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Kreuzstraße (27.07.2026)
Triberg im Schwarzwald (ots)
3.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Unfallflucht auf der Kreuzstraße am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen in der gegenüberliegenden Parklücke stehenden blauen Opel. Statt den Schaden auf Höhe der Hausnummer 5 zu melden, fuhr der Unfallflüchtige einfach davon. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Polizeiposten Triberg (Tel.: 07722 / 9160710) entgegen.
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