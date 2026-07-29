VS-Villingen (ots) - Im Verlauf des letzten Monats ist es im Raum Villingen in mindestens drei Fällen zu einer Betrugsmasche über die Instantmessanger WhatsApp und Instagram gekommen. Drei 14-, 15- und 22-Jährige erhielten von einer angeblichen Freundin eine Nachricht. Was die Drei zu diesem Zeitpunkt nicht ...

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