Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Die Gegenfahrbahn benutzt - Unfallflucht (28.07.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der "alten Bundesstraße 27" zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen ist es am Dienstag, gegen 11 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen der Kreisstraße 5705 und dem Recyclingcenter ist im Kurvenbereich einem 34-jährigen Audi-Fahrer ein silberner Seat auf dessen Fahrspur entgegengekommen. Der junge Mann musste Ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte dadurch jedoch gegen die rechte Leitplanke. Der Schaden beträgt 8.000 Euro. Die Fahrerin des silbernen Seat fuhr indessen davon. Nach ihr sucht der Polizeiposten Bad Dürrheim und nimmt, unter der Nummer 07726 / 939480, Hinweise entgegen.

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