POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Alpenstraße
Ekkehardstraße - 68-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt (28.07.2026)
Singen (ots)
Am Dienstagvormittag hat sich auf der Kreuzung Alpenstraße / Ekkehardstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Eine 69-Jährige bog mit einem Mercedes von der Alpenstraße nach links auf die Ekkehardstraße ab und übersah dabei eine ihr entgegenkommende 68-jährige Pedelec-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radlerin Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
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