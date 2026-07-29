PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen
Lkr. Tuttlingen) Auto macht sich selbstständig und wird durch Straßenlaterne gestoppt (28.07.2026)

Wehingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Auto selbstständig gemacht und konnte erst durch eine Straßenlaterne gestoppt werden.

Ein 44-jähriger Mann hatte seinen VW Transporter in der abschüssigen Allmandstraße abgestellt und diesen vermutlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Gegen 16:30 Uhr setzte sich der Wagen selbstständig in Bewegung, beschädigte eine Gartenmauer und kollidierte anschließend frontal mit einer Straßenlaterne.

Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Mauer sowie an der Laterne kann bislang nicht näher beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren