Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Auto macht sich selbstständig und wird durch Straßenlaterne gestoppt (28.07.2026)

Wehingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Auto selbstständig gemacht und konnte erst durch eine Straßenlaterne gestoppt werden.

Ein 44-jähriger Mann hatte seinen VW Transporter in der abschüssigen Allmandstraße abgestellt und diesen vermutlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Gegen 16:30 Uhr setzte sich der Wagen selbstständig in Bewegung, beschädigte eine Gartenmauer und kollidierte anschließend frontal mit einer Straßenlaterne.

Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Mauer sowie an der Laterne kann bislang nicht näher beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

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