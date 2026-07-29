Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener E-Scooterfahrer nimmt Motorradfahrerin die Vorfahrt (28.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener E-Scooterfahrer hat am Dienstagabend auf der Kreuzung Reichenaustraße / Opelstraße einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige kreuzte die Straße von der Rudolf-Diesel-Straße kommend in Richtung Opelstraße. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 31-Jährige Motorradfahrerin, die auf der Reichenaustraße in Richtung Schweiz unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Infolge der Kollision zog sich der 32-Jährige Verletzungen zu. Die Bikerin blieb unversehrt.

Ein bei dem Scooterfahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

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