Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte Autofahrerin fährt Fahrrad fahrendes Kind an und flüchtet vom Unfallort: Polizei bittet um Hinweise (28.07.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstagmittag auf der Balinger Straße.

Ein 13-jähriger Junge war gegen 12:15 Uhr mit seinem Mountainbike stadtauswärts unterwegs und zeigte durch ein Handzeichen an, dass er nach links auf den dortigen Fahrradweg abbiegen wollte. Eine nachfolgende bislang unbekannte Fahrerin eines mutmaßlich weißen Kleinwagens erkannte die Situation vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Der Junge kam zu Fall, stürzte in den Grünstreifen rechts der Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Anstatt anzuhalten und dem Jungen zu helfen, umfuhr die Autofahrerin das auf dem Boden liegende Fahrrad und flüchtete von der Unfallstelle. Die Frau wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt mit längeren Haaren beschrieben. Der weiße Kleinwagen dürfte möglicherweise an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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