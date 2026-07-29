Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Über Messanger-Dienst betrogen (21.06.2026 - 20.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Verlauf des letzten Monats ist es im Raum Villingen in mindestens drei Fällen zu einer Betrugsmasche über die Instantmessanger WhatsApp und Instagram gekommen. Drei 14-, 15- und 22-Jährige erhielten von einer angeblichen Freundin eine Nachricht. Was die Drei zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten: Dass die Accounts der scheinbaren Freundinnen gehackt wurden und sich dahinter die unbekannten Täter versteckten. In freundschaftlichem Ton teilten die fingierten Freundinnen mit, dass sie gleich einen Code per SMS kommen würden, den sie doch bitte mitteilen sollen. Dabei handelte es sich um Codes verschiedener Verkaufsplattformen im Internet, wie zum Beispiel der Apple-, oder Play-Station Store. Nach der Übermittlung der Codes konnten die Betrüger dort einkaufen und rechneten über die Mobilfunkrechnung der Mädchen ab. Das böse Erwachen kam dann für die Geschädigten mit dem Tag der Monatsabrechnung. In Teilen konnte nach der Anzeigeerstattung bei der Polizei noch Geld zurück gebucht werden, doch entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei rät skeptisch zu bleiben, wenn vermeintliche Kontakte Sie per Chat anschreiben und unüblicherweise Codes zugeschickt bekommen wollen. Klicken Sie nie auf Links, denen Sie nicht vertrauen und übermitteln Sie nie Codes. Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Die Polizei wird dann umgehend Ermittlungen einleiten.

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