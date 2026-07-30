Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzte (28.07.2026)

Furtwangen im Schwarzwald - L 173 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 173, im Ortsteil Schönenbach hat sich am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, eine Person leicht verletzt. Verkehrsbedingt musste eine 37-jährge VW-Fahrerin an der Einmündung zur Oskar-Bürkle-Straße anhalten. Ein hinter ihr fahrender 51-Jähriger in einem Ford bemerkte das zu spät und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich eine 60-jährige Beifahrerin im VW leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

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