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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer geflüchtet

Brilon (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 01.07.2026, kam es gegen 13:45 Uhr in Sundern auf der K6 im Kreuzungsbereich der Straßen Am Gelben Berg und Hanns-Martin-Schleyer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer befuhr die vorfahrtsberechtigte K6 aus Selschede kommend in Richtung Westenfeld und beabsichtigte, nach links auf die Straße Am Gelben Berg abzubiegen. Aus der Straße Am Gelben Berg fuhr ein weißer Kleinwagen ohne abzubremsen auf die K6 in Richtung Westenfeld. Der Radfahrer konnte den Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern, wobei er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Autos setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Der Radfahrer beschreibt den Fahrer des weißen Autos als augenscheinlich männlich. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sowie der Fahrer des weißen Kleinwagens, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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