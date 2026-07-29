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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 70-Jährige Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 70 Jahre alte Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (29.07.2026) in der Filderbahnstraße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Eine 82 Jahre alte Frau fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Opel aus einer Grundstückausfahrt auf die Filderbahnstraße und prallt mit dem Ford einer Frau zusammen, die gerade einparkte. Durch den Aufprall stieß das Heck des Fords gegen die 70-Jährige, die gerade auf der Straße zum Parkscheinautomat ging. Die beiden Autofahrerinnen und ein Kind, das im Ford mitfuhr, zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Ford-Fahrerin sowie das Kind und die 82-jährige Fußgängerin in Krankenhäuser. Die Beamten beschlagnahmten den Opel sowie den Führerschein der 82-Jährigen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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