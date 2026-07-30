Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L219) Auffahrunfall - vier Verletzte und hoher Blechschaden (29.07.2026)

Konstanz, L219 (ots)

Vier verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der Landesstraße 219 zwischen KN-Allmannsdorf und Litzelstetten am Mittwochabend. Gegen 22.30 Uhr war eine 24-jährige Mercedesfahrerin von Litzelstetten in Richtung Mainau unterwegs. Aufgrund eines die Fahrbahn kreuzenden Wildes machte die junge Frau eine Vollbremsung, wodurch sie einen Zusammenstoß mit dem Tier verhinderte. Eine hinter ihr fahrende 26-Jährige bremste ebenfalls, konnte jedoch eine Kollision ihres BMWs mit dem Mercedes nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des Wagens. Infolgedessen erlitten die beiden Frauen, sowie ein 46-jähriger Insasse des Mercedes und ein 27-Jähriger der im BMW saß Verletzungen. Sie kamen mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischen Allmannsdorf und Litzelstetten voll gesperrt.

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