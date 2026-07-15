PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher gestört und geflüchtet +++ Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher gestört und geflüchtet,

Bad Homburg v. d. Höhe-Kirdorf, Philosophenweg, Dienstag, 14.07.2026, 15:00 Uhr (kq)Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Homburg-Kirdorf zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 15:00 Uhr über ein Gartentor Zugang zu einem Grundstück im Philosophenweg.

Anschließend versuchte der Unbekannte, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, versuchte er zudem, ein Wohnzimmerfenster gewaltsam zu öffnen.

Nachdem er durch eine Zeugin gestört worden war, flüchtete der Täter unverrichteter Dinge fußläufig über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde als männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und sportlich beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, braune Augen, einen leicht gebräunten Hauttyp und trug dicke blau-grüne Handschuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Philosophenwegs gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt, Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt, Kreisstraße 768, Dienstag, 14.07.2026, 09:20 Uhr

(kq)Am Dienstagmorgen wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Kronberg-Oberhöchstadt leicht verletzt.

Die 76-Jährige befuhr gegen 09:20 Uhr mit einem weißen VW die K 768 aus Richtung Kronberg-Oberhöchstadt kommend in Fahrtrichtung Steinbach im Taunus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum.

Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der weiße VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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