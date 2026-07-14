PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtrag zu Pressemeldung vom 12.07.2026 +++ Einbrecher mit Spitzhacke in Restaurant +++ Leichtverletzter nach Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erneuter Zeugenaufruf - Nachtrag zu Pressemeldung vom 12.07.2026, Königstein, Georg-Pingler-Straße, Sonntag, 12.07.2026, 3.30 Uhr bis 4.14 Uhr

(da)Nach einer Auseinandersetzung in der Königsteiner Innenstadt ist die Kriminalpolizei mit neuen Informationen weiterhin auf Zeugensuche. Bereits am Sonntag berichtete die Polizei von einer Straftat am Morgen desselben Tages, bei der ein Mann von Unbekannten angesprochen und mit Pfefferspray besprüht wurde. Die weiteren Ermittlungen haben nun ergeben, dass sich die Tat auf dem Weg von der Fußgängerzone in Richtung Bahnhof ereignet haben soll, wahrscheinlich am Busbahnhof. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.14 Uhr in Betracht. Zudem ermittelt die Polizei in diesem Fall nun wegen schweren Raubes, da dem Mann bei der Tat auch das Mobiltelefon und Bargeld entwendet wurden. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein rund um die Uhr unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher mit Spitzhacke in Restaurant, Usingen, Marktplatz, Sonntag, 12.07.2026, 23 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 17 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher mit einer Spitzhacke in ein Restaurant in Usingen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 23 Uhr und 17 Uhr über eine Feuertreppe auf das Dach des Gebäudes am Marktplatz. Dort hebelten sie mit der Spitzhacke das Fenster eines Büroraums auf und durchwühlten diesen anschließend auf der Suche nach Beute. So stießen sie auf eine Geldkassette, mit der sie anschließend unerkannt die Flucht antraten. Die Spitzhacke ließen sie am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Leichtverletzter nach Unfall,

Kreisstraße 738 bei Neu-Anspach, Montag, 13.07.2026, 10.45 Uhr

(da)Am Montag kam es bei Neu-Anspach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Gegen 10.45 Uhr fuhren ein Opel und ein Motorrad hintereinander auf der Kreisstraße 738. In Höhe des Grünwiesenweihers wollte die Opelfahrerin nach links auf einen Schotterparkplatz abbiegen und verringerte hierzu ihre Geschwindigkeit. Der dahinter folgende 61-jährige Motorradfahrer bemerkte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch schließlich mit der linken Fahrzeugfront des Opels. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

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