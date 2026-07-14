POL-KN: (Orsingen-Nenzingen
Landkreis Konstanz) Vorfahrtsunfall an der Orsinger-Straße (13.07.2026)
Orsingen-Nenzingen (ots)
17.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Kreuzung der Straßen "Traubenweg" und Orsinger Straße entstanden. Aus dem Traubenweg heraus missachtete ein 19-jähriger Mini-Fahrer die Vorfahrt eines 24-jährigen Volvo-Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision, die einen Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro nach sich zog.
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