PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Straftatenodyssee endet in Gewahrsamszelle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftatenodyssee endet in Gewahrsamszelle, Bad Homburg & Oberursel, Sonntag, 12.07.2026, 23 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen endete für zwei Männer eine Odyssee voller Straftaten in einer polizeilichen Gewahrsamszelle. Bereits am Sonntag gegen 23.20 Uhr meldeten sich mehrere Taxifahrer am Oberurseler Bahnhof bei der Polizei und gaben an, von zwei Männern angegangen worden zu sein. Ersten Zeugenaussagen zufolge hatten sie in einem Fall versucht, an das Portemonnaie eines Mannes zu gelangen. Als dieser die Herausgabe verweigerte, traten die beiden gegen dessen Fahrertür. Zwei weiteren Taxifahrern schlugen sie ins Gesicht, wobei sie einen von ihnen zusätzlich mit Pfefferspray besprühten. Anschließend flüchtete das Duo in eine zunächst unbekannte Richtung. Im Rahmen der Sachverhaltsschilderung meldete sich ein weiterer Zeuge. Er gab an, dass sich die beiden zuvor bei ihm in der Wohnung aufgehalten und ihm dabei das Smartphone gestohlen hätten. Die weiteren Ermittlungen führten die Einsatzkräfte nun nach Bad Homburg in die Kaiser-Friedrich-Promenade, wo das Duo schließlich angetroffen und festgenommen werden konnte. Bei ihnen wurden ein Schlagring sowie Tierabwehrsprays sichergestellt. Zudem standen sie unter dem Einfluss von Alkohol und waren auf einem E-Scooter unterwegs. Für die beiden ging es zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle. Sie sollen am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wird insgesamt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Diebstahls mit Waffen, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

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