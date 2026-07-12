PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung in Königstein +++ Trickdiebstähle in Oberursel +++ Pkw-Diebstahl in Bad Homburg +++ Diebstahl aus Baustelle in Steinbach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Königstein, Bahnstraße Tatzeit: Sonntag, 12.07.2026, 04:14 Uhr

Ein 43-jähriger Königsteiner befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Nachhauseweg, als er von einer ihm unbekannten Person angesprochen wurde. Aus einer Diskussion entstand im weiteren Verlauf eine verbale Auseinandersetzung, an deren Ende der unbekannte Täter dem Geschädigten mit einem Reizstoff ins Gesicht sprühte. Der Geschädigte wurde nach erster medizinischer Versorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter soll männlich gewesen sein, eine weitere Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstähle

Tatort: Oberursel, Adenauerallee Tatzeit: Samstag, 11.07.2026, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr

Am Samstagvormittag sprach der unbekannte Täter zwei Geschädigte (unabhängig voneinander) an und bat diese um Wechselgeld. Als beide Geschädigte in ihren Geldbörsen nachschauten, nutzte der Täter die Gelegenheit und bestahl diese. Einem 78-jährigen Herrn aus Oberursel wurde die Armbanduhr vom Handgelenk entwendet. Einem 70-jährigen Herrn aus Oberursel wurde ein 50-Euro-Schein aus der Geldbörse entwendet. Die Person konnte durch beide Geschädigte wie folgt beschrieben werden: männlich, südeuropäischer Phänotyp, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, weißes Kurzarmhemd, schwarze Stoffhose, sprach gebrochen Deutsch mit jugoslawischem Akzent.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

Diebstahl von Pkw

Tatort: Bad Homburg, Wiesbadener Straße Tatzeit: zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 20:30 Uhr und Samstag, 11.07.2026, 08:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter einen am Straßenrand geparkten roten Pkw Renault Clio. Vermutlich hatten die Täter den zuvor unweit des Abstellortes verlorenen Fahrzeugschlüssel gefunden und konnten ihn hiernach dem Pkw zuordnen und sich mit dem Fahrzeug entfernen. Der Wert des Pkw wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 entgegen.

Diebstahl und Sachbeschädigung

Tatort: Kronberg, Parkplatz am Waldschwimmbad Tatzeit: Freitag, 10.07.2026, ca. 19:15 Uhr

Zwei unbekannte Täter begaben sich im Tatzeitraum zu den Fahrradständern am Kronberger Waldschwimmbad. Hier entwendeten sie von einem Fahrrad das daran befindliche mobile Navigationsgerät. Bei einem anderen abgestellten Rad montierten die Täter den Fahrradständer ab. Ein drittes Fahrrad wurde einfach umgeworfen, so dass daran ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 175 cm, ca. 14-20 Jahre alt, gebräunter Teint, mittellange schwarze Locken, sportlicher Körperbau, graues T-Shirt, graue Jogginghose, französische Sprache - männlich, ca. 175 cm, ca. 14-20 Jahre alt, gebräunter Teint, schwarzes kurzes krauses Haar, sportlich dürrer Körperbau, orange-weißes T-Shirt mit "FK"-Logo auf der Brust, graue Jogginghose, französische Sprache

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660 zu melden.

Diebstahl aus Baustelle, Hausfriedensbruch Tatort: Steinbach, Siemensstraße Tatzeit: Samstag, 11.07.2026 gegen 07:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen betraten zwei unbekannte Täter die frei zugängliche Baustelle und entwendeten Baumaterial aus einem Rohbau. Anschließend flüchteten beide Täter in einem blauen Kastenwagen, welcher vor der Baustelle geparkt war.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 20-30 Jahre alt, normale Statur, braune kurze Haare, schwarzes T-Shirt, beige/hellgraue Hose, schwarz/graue Handschuhe

- männlich, ca. 20-30 Jahre alt, normale Statur, braune kurze Haare, brauner Vollbart, schwarzes T-Shirt, beige/hellgraue Hose, schwarze Sneaker

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter 06171/62400 zu melden.

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