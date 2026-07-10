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POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 32-Jährigen aus Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 32-Jährigen aus Bad Homburg, Bad Homburg, Freitag, 10.07.2026

(kq/pl)Die Fahndung nach dem seit Samstag, den 20.06.2026 vermissten 32-jährigen Mann aus Bad Homburg wird hiermit zurückgenommen. Am Dienstag, den 07.07.2026 wurde auf einem Grundstück im Bereich des Niederstedter Wegs in Bad Homburg ein Leichnam aufgefunden. Bei der bereits schon länger verstorbenen männlichen Person handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten 32-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die gerichtsmedizinische Bestätigung zur zweifelsfreien Identifizierung des Leichnams steht noch aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

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