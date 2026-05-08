Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Knapp 500EUR Beuteschaden nach Diebstahl in Drogeriemarkt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstag (07.05.2026) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Marburger Straße in Kreuztal gekommen.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 18 Uhr eine 21-Jährige und eine 23-Jährige, die Waren in Taschen packten. Als die Frauen den Laden verließen, ohne die Produkte zu bezahlen, ging der Ladendetektiv ihnen nach. Seiner Aufforderung, stehen zu bleiben, folgte nur die 21-Jährige, die 23-Jährige ließ daraufhin die Tasche samt Diebesgut stehen und flüchtete.

Bei der späteren Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte Diebesgut im Wert von rund 500 Euro festgestellt werden. Die Beute verblieb anschließend im Geschäft.

Die beiden Frauen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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