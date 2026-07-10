PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Getränkemarkt +++ Halskette gestohlen +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Einbruch in Wohnhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Einbruch in Getränkemarkt Zigaretten gestohlen, Usingen, Am Gebackenen Stein, Freitag, 10.07.2026, 03:50 Uhr

(nm) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Usingen ein und stahlen Zigaretten. Gegen 03:50 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Getränkemarkt in der Straße "Am Gebackenen Stein". Dort entwendeten sie Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06081) 92080 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Halskette samt Anhänger gestohlen,

Bad Homburg v.d. Höhe, Holzhäuser Straße, Mittwoch, 08.07.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(nm) Am Mittwochabend zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde einem Mann in der Holzhäuser Straße in Bad Homburg eine Goldkette samt Anhänger gestohlen.

Die Täterin näherte sich dem Mann und zog ihn unvermittelt an seiner Halskette zu einem Auto und riss ihm diese samt Anhänger vom Hals. Anschließend flüchtete die Räuberin.

Die Täterin kann als etwa 30 bis 40 Jahre alt und "südländischem aussehend" beschrieben werden. Sie habe bunte Kleidung getragen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 1200 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wehrheim, Bundesstraße 456, Donnerstag, 09.07.2026, 19:15 Uhr

(jg) Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die B456 aus Usingen kommend in Fahrtrichtung Wehrheim. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer erkannte die Situation rechtzeitig und leitete eine Bremsung ein, sodass es nicht zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam.

Der Motorradfahrer verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Das Motorrad wurde hierbei erheblich beschädigt und auf die Fahrbahnmitte geschleudert.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

4. Einbruch in Wohnhaus,

Friedrichsdorf-Seulberg, Ulmenweg, Mittwoch, 08.07.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2026, 18:00 Uhr

(jg) Im Tatzeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Ulmenweg in Friedrichsdorf-Seulberg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Täter aus unbekannter Richtung dem Anwesen und betraten über den Garten das Grundstück. Anschließend zerschlugen sie auf der Rückseite des Hauses ein Kellerfenster und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter erfolglos die Wohnräume nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf etwa mehrere Tausend Euro geschätzt.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ulmenwegs beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei zu melden

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