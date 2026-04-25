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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Warnhinweis auf aktuelle Betrugsversuche per Telefon

Grünstadt (ots)

Im Bereich Grünstadt kommt es aktuell zu vermehrten Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, es wird u. a. von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Es handelt sich hierbei um Anrufe in betrügerischer Absicht und nicht um reale Anrufe der Polizei!

Die Polizei warnt deshalb erneut davor, sich auf diese Gespräche einzulassen. Geben Sie am Telefon keinesfalls Auskünfte über Wohn- und Vermögensverhältnisse an unbekannte Anrufer. Wenn Sie solche Anrufe erhalten, oder unsicher sind, ob Sie tatsächlich von der Polizei angerufen wurden, wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Polizeidienststelle. Suchen Sie sich dazu bitte die Rufnummer der für sie zuständigen Dienststelle selbst heraus. Rufen Sie nicht unter einer Nummer zurück, die Ihnen ein solcher "falscher Polizeibeamter" gegeben hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
06359/93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de
Bergner, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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