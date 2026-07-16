Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Vier Leichtverletzte nach Unfall (15.07.2026)

Singen (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung der Böhringer Straße und der Straße "Unter den Tannen" haben sich am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, vier Personen leicht verletzt. Beim Linksabbiegen übersah eine 76-jährige Renault-Fahrerin eine entgegenkommende 62-Jährige in einem Mitsubishi. Es folgte ein Zusammenstoß bei dem sich, neben den beiden Fahrerinnen, im Mitsubishi auch noch eine 95-Jährige und ein 40-Jähriger leicht verletzten. Die rüstige Seniorin kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

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