Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs SBK) Die Polizei sucht seit Mittwoch einen 57-Jährigen aus St. Georgen (15.07.2026)

St. Georgen (ots)

Am Mittwoch gegen 09 Uhr verließ der 57-Jährige seine Wohnung zu Fuß und kehrte seither nicht mehr zurück. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 175 cm groß und ist kräftig gebaut. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen kurzen Jogginghose und einem T-Shirt. Dazu trägt er weiße Schuhe. Ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden: https://t1p.de/tiiky

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07724 949500, beim Polizeirevier St. Georgen, oder direkt über Notruf 110, zu melden.

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