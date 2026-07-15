Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs - Ford Focus gerät ins Schleudern und überschlägt sich (15.07.2026)

Singen, A81 (ots)

Vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit ist es am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und Singen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 15 Uhr war eine 44-Jährige mit einem Ford Focus in Richtung Schaffhausen unterwegs. Auf der durch einsetzenden Starkregen nassen Fahrbahn geriet der Kleinwagen ins Schleudern, überschlug sich mehrfach, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb schließlich neben der Straße liegen. Glücklicherweise blieb die 44-Jährige unverletzt. Ein Rettungswagen brachte sie jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Ford entstand Blechschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der zudem entstandene Schaden dürfte bei rund 2.500 Euro liegen.

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