Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall durch 16-Jährige ohne Führerschein

Ingenheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (03.07.26, 00:30Uhr) endete die unberechtigte Spritztour einer 16-jährigen Jugendlichen mit dem hochmotorisierten Auto des Vaters in der Böschung Höhe Ortsausgang Billigheim-Ingenheim auf der B38. In einer Rechtskurve brach das Auto der Jugendlichen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit derart aus, dass es die Böschung hoch und wieder runter geschleudert wurde. Das Auto, welches die Jugendliche nutzte um zu einer Freundin zu fahren, erlitt einen Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Trotz der Leichtsinnigkeit wurde die 16-Jährige augenscheinlich zunächst nur leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Vater wurde informiert.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wurde die Führerscheinstelle über die Ungeeignetheit der jungen Frau an der Teilnahme am Straßenverkehr informiert.

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