Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ottersheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Ottersheim (ots)

Am 02.07.2026 kam es zwischen 10 und 16.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Gänseweide in Ottersheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlten mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell