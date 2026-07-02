Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Jockgrim (ots)

Gestern Abend befuhr ein 16-Jähriger Verkehrsteilnehmer um 18:50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße 10 von Hatzenbühl in Fahrtrichtung Jockgrim. Kurz nach der Abzweigung auf die Hatzenbühler Straße in Jockgrim kamen dem 16-Jährigen zwei deutlich zu schnell fahrende Autos entgegen, die nebeneinander fuhren. Einer auf der "richtigen" Seite und der andere auf der Fahrspur des 16-Jährigen. Der 16-Jährige konnte nur durch ein Ausweichen auf die in der Mitte der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel eine Kollision verhindern. Durch das Ausweichmanöver wurde das Leichtkraftrad des 16-Jährigen leicht beschädigt. Die beiden entgegenkommenden Autos setzten ihre Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Bei den beiden Autos soll es sich um dunkel farbige Fahrzeuge, welche einem Sport Coupe ähnelten, gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen oder den möglichen Fahrern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piworth@polizei.rlp.de zu melden.

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