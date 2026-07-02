Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

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Rinnthal (ots)

Am 2.7.26, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Johanniskreuz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, kam er in einer Linkskurve, rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Er zog sich einen Bruch des Fußes zu und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die B 48 musste zur Unfallaufnahme 1 Stunde gesperrt werden.

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