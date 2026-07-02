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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person
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Rinnthal (ots)

Am 2.7.26, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Johanniskreuz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, kam er in einer Linkskurve, rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Er zog sich einen Bruch des Fußes zu und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die B 48 musste zur Unfallaufnahme 1 Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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