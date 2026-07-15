Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab - 60-Jährige verletzt (14.07.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Kaiserpfalzstraße am Dienstagabend verletzt worden. Kurz vor 19 Uhr kam die 60-Jährige mit ihrem Mini Cooper aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere im Grünstreifen liegende kleinere Findlinge und im Anschluss den Geh- und Radweg, ehe der Wagen an eine Laterne prallte und liegenblieb. Durch die Kollision lösten in dem Mini alle Airbags aus. Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der an dem Auto entstandene Schaden dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen. Die Höhe des Schadens an der Laterne ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell