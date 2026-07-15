Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, L433, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter überfährt mehrere Warnbaken und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (15.07.2026)

Trossingen, L433 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen im Bereich einer Baustelle auf der Landesstraße 433 zwischen dem Ortsausgang Trossingen und der Einmündung zur Kreisstraße 5939 ereignet hat. Ein Unbekannter touchierte die zu einem abgesperrten Baustellenbereich hin aufgestellten Warnbaken, wobei diese stark beschädigt wurden. Anschließend fuhr er jedoch einfach davon. Zurück ließ er neben einem Schaden in Höhe von einigen hundert Euro mehrere schwarze Plastikteile an der Unfallstelle zurück, die er bei der Kollision offensichtlich verlor.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

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