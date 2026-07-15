Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Staad) Einbruch in Lagerräume der Fähre (14.07.2026)

KN-Staad (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Gebäude am William-Graf-Platz eingebrochen. Gegen 3 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten der Fährbetriebe, aus denen sie anschließend Lebensmittel und Getränke im Wert von rund 1.000 Euro entwendeten.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Fährgeländes beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise zur Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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