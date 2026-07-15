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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Goergen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Vermisstenfahndung nach 57-jährigen Mann aus St. Georgen erledigt (15.07.2026)

St. Georgen (ots)

Die am heutigen Abend veröffentlichte Personenfahndung nach einem 57 Jahre alten Mann aus St. Georgen ist erledigt. Der Mann hat sich selbstständig und wohlbehalten bei der Polizei gemeldet und wird aktuell medizinisch vorsorglich untersucht. Alle Suchmaßnahmen im Stadtgebiet St. Georgen sind beendet. Es wird gebeten, dass das veröffentlichte und weitergeleitet Bildmaterial gelöscht wird. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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