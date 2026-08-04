Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Flächenbrände zwischen Wöschbach und Söllingen - Kriminalpolizei ermittelt

Karlsruhe (ots)

Zwei Flächenbrände zwischen den Ortsteilen Söllingen und Wöschbach lösten am Montagabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen mehrere Zeugen gegen 20:45 Uhr Rauch und Flammen in dem Gebiet nahe der Wesebachstraße wahr und wählten den Notruf. Es stellte sich heraus, dass dort offenbar mehrere Quadratmeter Vegetationsfläche sowie ein Baum brannten. Im Zuge der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte einen weiteren Brand nahe des Waldparkplatzes Steidig. Als die Feuerwehr dort eintraf hatten die Flammen bereits vom Unterholz auf mehrere Bäume übergegriffen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und die Kriminaltechnik hinzugezogen. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang zu mehreren kleinen Bränden in dem gleichen Gebiet am Nachmittag des 28.07.2026.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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