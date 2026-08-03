POL-KA: (KA) Rheinstetten - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 21.07.2026 "Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt" - Person nachträglich verstorben
Karlsruhe (ots)
Wie bereits berichtet wurde eine 55-jährige Radfahrerin am Donnerstag, den 16.07.2026 bei einem Verkehrsunfall auf dem parallel zur Rheinstraße verlaufenden Radweg zwischen Neuburgweier und Rheinstetten-Mörsch lebensgefährlich verletzt.
Die Frau erlag am Montagmorgen in einer Klinik ihren Verletzungen.
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Larissa Bollinger, Pressestelle
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