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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 21.07.2026 "Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt" - Person nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet wurde eine 55-jährige Radfahrerin am Donnerstag, den 16.07.2026 bei einem Verkehrsunfall auf dem parallel zur Rheinstraße verlaufenden Radweg zwischen Neuburgweier und Rheinstetten-Mörsch lebensgefährlich verletzt.

Die Frau erlag am Montagmorgen in einer Klinik ihren Verletzungen.

Die ursprüngliche Meldung wurde unter dem nachfolgenden Link veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6318500

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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