Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Verdächtige wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei in Untersuchungshatft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach Hinweisen eines Zeugen nahmen Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Karlsruher Nordstadt eine dreiköpfige Tätergruppierung fest, die mit mutmaßlichem Diebesgut gewerbsmäßige Hehlerei betrieben haben soll.

Der Zeuge beobachtete die drei rumänischen Beschuldigten gegen 05:45 Uhr dabei, wie sie mehrere hochwertige Fahrräder, Pedelecs und einen E-Scooter in ein Fahrzeug in der Straße "Kanalweg" luden. Alarmierte Streifenbesatzungen unterzogen die Täter daraufhin einer Kontrolle und stellten neben den Fahrzeugen auch diverse Parfums und Drogerieartikel sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Die zugrunde liegenden Straftaten reichen nach ersten Erkenntnissen offenbar bis in das Jahr 2024 zurück. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Diebesgut zum Weiterverkauf bestimmt war.

Die drei Beschuldigten wurden am Montag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten jeweils Haftbefehl erließ und gegen einen der Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Presseauskünfte:

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