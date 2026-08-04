Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - E-Scooter-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin stürzte am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Schönborn und verletzte sich dabei schwer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 30-Jährige gegen 08:45 Uhr mit ihrem E-Scooter über den Parkplatz am Südring, als sie aus bislang unbekannter Ursache offenbar alleinbeteiligt zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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