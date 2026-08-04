PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - E-Scooter-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin stürzte am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Schönborn und verletzte sich dabei schwer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 30-Jährige gegen 08:45 Uhr mit ihrem E-Scooter über den Parkplatz am Südring, als sie aus bislang unbekannter Ursache offenbar alleinbeteiligt zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren