Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2026

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Pkw-Lenker tödlich verletzt

Am Samstag 01.08.2026, gegen 22.20 Uhr, kam es auf der B 292, Höhe der Anschlussstelle Osterburken in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw, Toyota, Yaris befuhr von Ravenstein Merchingen kommend die B 292 in Fahrtrichtung Osterburken. Vermutlich wollte dieser nach links auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, Opel der mit 4 Personen besetzt war zusammen. Der 30-jährige Fahrer des Pkw Opel wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Nachdem der Beifahrer (25 Jahre) von der Feuerwehr befreit werden musste, erlag er noch an der Unfallstelle seinen schwerwiegenden Verletzungen. Weiterhin wurden im Fahrzeugfond ein 25-jähriger Insasse schwer und ein 20-jähriger Insasse leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw, Toyota kam lebensgefährlich verletzt in ein Klinikum. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 292 für ca. sechs Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die unfallbeteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt und ein Sachverständiger mit hinzugezogen.

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