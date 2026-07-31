Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl aus Kerzenkassen, Mutmaßliche Brandstifter vorläufig festgenommen, Frau angegriffen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen/Mudau/Osterburken: Bargeld aus Kerzenkassen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag, 13.07.2026 bis Mittwoch, 29.07.2026 im Neckar-Odenwald-Kreis bei mehreren Kirchen die Kerzenkassen aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Täter betraten während der Öffnungszeiten die Kirchen in Buchen-Götzingen an der Thingstraße, in Mudau an der Kirchbrücke, in Buchen-Hettigenbeuern an der Morretalstraße und in Osterburken-Schlierstadt an der Kirchstraße und hebelten die Kerzenkassen auf. Anschließend stahlen sie das Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Hardheim: Tatverdächtige nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 19-Jährigen und eine 16-Jährige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Brände im Bereich eines Waldgebiets bei Hardheim verursacht zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe von Waldstetten an der Landesstraße 577 mindestens zwei Brände verursacht haben. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Brände verhindert werden. Beamte nahmen die beiden Tatverdächtigen gegen 13:30 Uhr im Bereich des Tatortes vorläufig fest und setzten den 19-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die 16-Jährige wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ob es einen Zusammenhang mit weiteren Bränden gibt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 5.000 Euro.

Mosbach: 69-jährige Frau angegriffen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 69-jährige Frau in Mosbach angegriffen zu haben. Der 43-Jährige soll sich gegen 08:50 Uhr in einem Gebüsch im Bereich eines Radweges an der Jean-de-la-Fontaine-Straße mit einer Maske versteckt haben und der ihm bekannten Frau aufgelauert haben. Als die Frau schließlich am Gebüsch vorbeilief, soll der Mann die 69-Jährige unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen verfolgten daraufhin den Tatverdächtigen und alarmierte Beamte nahmen den Mann schließlich im Bereich der Schillerstraße vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

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