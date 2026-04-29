Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdieb greift in Geldbörse + Falsche Bankmitarbeiter scheitern kurz vorm Ziel + Einbrecher stehlen Geldkassette + Nationalsozialistische Parolen gerufen +

Giessen (ots)

Butzbach: Trickdieb greift in Geldbörse

Während er auf ein Taxi wartete, wurde ein Butzbacher Senior am Dienstagmittag (28.04.2026) gegen 12:00 Uhr in der Weiseler Straße von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann gab vor, dass sein Handy kaputt sei und er nun Kleingeld zum Telefonieren benötige. Dafür bat er den Rentner, ihm Geld zu wechseln. Als der Butzbacher im Portemonnaie nach Münzen suchte, gelang es dem Unbekannten, den Senior abzulenken und ihm fast 300 EUR unbemerkt aus der Geldbörse zu entnehmen. Danach ging der Trickdieb in unbekannte Richtung davon. Der Täter wird als circa 35 - 40 Jahre alt, etwa 165 cm - 175 cm groß, mit normaler Statur und Glatze beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose. Möglicherweise kam der Dieb kurz vorher mit einem schwarzen BMW in die Weiseler Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist der Trickdieb oder ein schwarzer BMW aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kripo zu melden.

Butzbach: Falsche Bankmitarbeiter scheitern kurz vorm Ziel

Betrüger gaben sich am Telefon gegenüber einer Butzbacherin als Mitarbeiter einer Bank aus. Sie ließen die Frau glauben, dass verdächtige Transaktionen auf ihrem Konto für diesen Abend vorgemerkt seien. Durch eine geschickte Gesprächsführung erlangte der Anrufer mehrere TAN und gab Überweisungen mit einem Gesamtvolumen von fast 90.000 EUR in Auftrag. Bei der Bank wurden diese Aufträge als verdächtig eingestuft und angehalten. So wurde der Verlust des Geldes verhindert. Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben - auch nicht gegenüber angeblichen Mitarbeitern einer Bank. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern, sondern bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen kritisch. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank oder im Zweifelsfall der Polizei, auch über Notruf 110, an. Suchen Sie sich hierzu selbst die Telefonnummer ihrer Bank heraus und lassen Sie sich nicht "weiterleiten" oder vom Anrufer eine Nummer nennen, unter der Sie angeblich mit dessen Vorgesetzten oder einem Kundenberater sprechen können. Banken schicken auch keine Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause, die Ihre Bank- oder Kreditkarten abholen. Ihre PIN, die Geheimzahl, oder auch eine TAN bleiben geheim und gehen niemanden außer Sie selbst etwas an! Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder Bankunterlagen an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Butzbach: Einbrecher stehlen Geldkassette

Zwei Einbrecher drangen am Sonntagabend (26.04.2026) gegen 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus "Im Berghof" in Butzbach ein. Dort erbeuteten sie eine Geldkassette. Einer Zeugin fielen zwei grau gekleidete, circa 170 cm große, schlanke Männer auf. Beide seien zwischen 20 und 25 Jahren alt und hatten Kapuzen aufgesetzt. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Friedberger Kriminalpolizei zu wenden.

Ortenberg: Nationalsozialistische Parolen gerufen

Zeugen meldeten der Polizeistation Büdingen am Dienstagabend (28.04.2026) gegen 20:45 Uhr eine vierköpfige Gruppe, die sich am Angelteich in der Rotlippstraße in Ortenberg aufhielt und dort nationalsozialistische Parolen rief. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die Polizei keine Personen mehr angetroffen werden. Beschrieben wurden die vier jungen Männer als 17 - 22 Jahre alt. Einer trug eine braune Hose und ein blaues Langarmshirt, zwei weitere blaue Jeans und weiße beziehungsweise schwarze T-Shirts. Die vierte Person sei komplett braun gekleidet gewesen. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können oder die Ausrufe ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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