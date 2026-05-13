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Polizei Wuppertal

POL-W: POL-W: SG Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach der 66-jährigen Petra R.

Wuppertal (ots)

Seit dem 12.05.2026, 17:30 Uhr suchte die Polizei nach der 66-jährigen Petra R. aus Solingen.

(Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6274509)

Heute konnte die Vermisste durch die Polizei angetroffen werden.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild der Frau zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Dienstgruppenleiter Leitstelle
Telefon: 0202/284-8470
E-Mail: Joerg.Michaelis@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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