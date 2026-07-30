Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl, Brand, Unfall und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Unbekannter gibt sich als ehemaliger Arbeitskollege aus - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter erbeutete am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Neckarsulmer Rötelstraße 500 Euro. Der Mann sprach gegen 10.30 Uhr einen 84-Jährigen an und gab vor, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Im weiteren Verlauf übergab er dem Senior mehrere vermeintlich hochwertige Kleidungsstücke und bat ihn im Gegenzug um Geld. Der 84-Jährige hob daraufhin 500 Euro an einem Geldautomaten ab. Als ihm Zweifel an der Geschichte des Unbekannten kamen, nahm dieser das Geld an sich und flüchtete. Anschließend stieg er in einen vermutlich hellen Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen und fuhr davon. Der Unbekannte soll etwa 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dunkler Teint und von normaler Statur sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Eppingen-Adelshofen: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Richener Straße in Eppingen-Adelshofen entstand am Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Das Feuer brach gegen 16.45 Uhr in einem als Wasch- und Vorratsraum genutzten Zimmer aus. Die anwesenden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Eppingen löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Heilbronn: Autofahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Eine Autofahrerin wurde am Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Heilbronner Burenstraße verletzt. Eine 61-Jährige wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Kia von einer Grundstücksausfahrt auf die Burenstraße einfahren. Hierbei übersah sie offenbar den herannahenden VW einer 42-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die 61-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt.

Langenbrettach-Brettach: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Langenbrettach-Brettach ein. Zwischen 17.30 Uhr und 23.40 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "In der Rötelgrube". Im Inneren wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Die Einbrecher entwendeten hierbei mehrere Wertgegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall: Stromkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 100 Meter Stromkabel von einer Baustelle in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Baustellengelände in der Amorbacher Straße und nahmen das Kabel mit. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

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