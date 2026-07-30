Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Erlenbach: Flächenbrand mit Autobahnsperrung

Heilbronn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gg. 21:15 Uhr im Gewann Schemelsberg auf einer Fläche von ca. 2 ha dort gelagertes Reisig in Brand. Das Feuer griff auch auf 2 landwirtschaftliche Anhänger über, die dort geparkt und teilweise mit Reifen beladen waren. Die Fläche befand sich unmittelbar neben der BAB A6. Glücklicherweise wurde der Verkehr auf der Autobahn nicht durch die starke Rauchentwicklung beeinträchtigt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg musste über mehrere Stunden teilgesperrt und kurzzeitig mehrmals voll gesperrt werden, da die Feuerwehr den Brand zusätzlich von der Autobahn aus bekämpfen musste. Die Feuerwehr hatte den Brand gg 22:15 Uhr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden sich jedoch mindestens bis zum frühen Morgen des 30.07.2026 hinziehen, da sich in den Reisigbündeln immer wieder Glutnester bilden. Unterstützt wird die Feuerwehr hierbei durch den Einsatz des THW mittels eines Schaufelradbaggers. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ergingen durch die Feuerwehr Warnmeldungen an die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften, die Fenster geschlossen zu halten. Messungen haben ergeben, dass keine Schadstoffe freigesetzt wurden. Die Feuerwehr war mit 108 Kräften, 28 Fahrzeugen sowie 2 Drohnen im Einsatz. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Neckarsulm geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Neckarsulm, Tel 07132-93710, zu kontaktieren.

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