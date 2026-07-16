Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 60-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt Mann gerät zwischen zwei Schienenfahrzeuge

Lengerich (ots)

Am Mittwochabend (15.07.) ist der Polizei gegen 21.00 Uhr ein Arbeitsunfall auf der Gleisanlage an der Lienener Straße gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 60-jähriger Lengericher beim Ankoppeln von Waggons zwischen die Puffer des Schleppfahrzeugs und eines Waggons geraten. Kollegen, die den Mann per Funk nicht erreichen konnten, fanden ihn zwischen den Puffern eingeklemmt. Sie rangierten sofort das Schleppfahrzeug weg, so dass der Mann geborgen werden konnte. Die Kollegen führten Reanimationsmaßnahmen durch, bis der Rettungsdienst eintraf und diese übernahm. Die Maßnahmen waren jedoch erfolglos und der Lengericher verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet.

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